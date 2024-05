Europei, i convocati choc di Spalletti: Locatelli fuori, perde il controllo

24 maggio 2024 a

a

a

L’ultimo turno di Serie A, poi sarà la volta di pensare agli Europei. Manca poco alla partenza degli Europei 2024, che saranno disputati non con sedi itineranti come nell’edizione 2020 (disputata nel 2021 per Covid) vinta dall’Italia, bensì in Germania.

Per la nostra Nazionale, il c.t. Luciano Spalletti ha stilato la sua lista di pre-convocati, decidendo di non includere nella lista dei preselezionati Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus, tra i protagonisti del trionfo di Wembley quattro anni fa, l’ha presa molto male, specie per essere sempre stato chiamato nel corso delle qualificazioni. Una scelta che il 26enne non si aspettava e che ha sfogato con una storia su Instagram, mostrando a tutti una eloquente schermata nera come a riflettere il suo stato d’animo attuale.

Thiago Motta alla Juventus? Non proprio, "chi lo vuole subito": può cambiare tutto

Locatelli è infatti stato uno degli inamovibili della Juventus della stagione 2023-2024 con 40 presenze complessive condite da un gol e sei assist. Al primo posto in tutta la Serie A per passaggi nell’ultimo terzo di campo e il migliore nella rosa bianconera in fase di possesso palla e in fase di interdizione. Deve però fare i conti con la lista di Spalletti, dopo essere stato un titolatissimo con Roberto Mancini.

L’ex allenatore del Napoli gli ha preferito Niccolò Fagioli nonostante i sette mesi di squalifica per il calcio scommesse. Con lui ci sono anche Barella, Pellegrini, Jorginho e Cristante, oltre a Frattesi e le tre sorprese Folorunsho, Ricci e Fagioli.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).