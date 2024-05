Fagioli convocato agli Europei, rabbia e insulti contro Spalletti

24 maggio 2024 a

Non Manuel Locatelli, sempre titolare con Mancini da c.t. e intoccabile nella Juventus del “licenziato” Allegri, ma c’è Nicolò Fagioli nella lista dei preconvocati di Luciano Spalletti prima degli Europei 2024. Una scelta coraggiosa e spiazzante, che ha provocato le reazioni furiose dei tifosi azzurri sui social, arrivate fino agli insulti all'allenatore.

A pesare sul giudizio negativo, ovviamente, la squalifica di sette mesi per lo scandalo calcioscommesse che ha visto Fagioli coinvolto lo scorso autunno. Il motivo della convocazione da parte dell’ex allenatore del Napoli “Campione d’Italia” è che vuole valutarlo da vicino per capire se potrà essere utile alla causa in vista del torneo in Germania oppure no. Il giocatore della Juventus avrà qualche giorno di tempo per mettersi in mostra durante la preparazione e, vista la chiamata, non è escluso che venga lanciato titolare nell'ultima gara di campionato contro il Monza, per mettere minuti nelle gambe.

La sua convocazione non ha comunque ostacolato quella di Locatelli, viste le caratteristiche fisiche e tecniche diverse. Spalletti lo ritiene più adatto all'idea di centrocampo che ha per il torneo continentale. Per quanto riguarda il discorso della forma fisica, a meno che non finisca tra i quattro ‘tagliati, non sarebbe un titolare fisso e in qualche settimana si potrebbe allineare agli altri per essere pronto in caso di chiamata del c.t. dalla panchina.

Sotto il piano disciplinare, invece, Spalletti ha sempre parlato dei calciatori squalificati come elementi da riabilitare, che hanno sbagliato comportamenti ma che semplicemente dovevano fare un percorso per potersi rimettere in linea per poter tornare a disposizione. Fagioli è per questo perdonato, come lo sarebbe stato con Tonali se fosse tornato a giocare. Oltre alla sua pena di sette mesi, per la quale è rimasto fuori, il calciatore della Juventus è stato punito con una sanzione economica di 12.500 euro.