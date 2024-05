Jannik Sinner, "anche con gli addetti allo spogliatoio": Roland Garros, il racconto che spiega tutto

26 maggio 2024 a

Ormai si contano i minuti che ci separano dall'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros, previsto per domani, lunedì 27 maggio, intorno alle 12: nel primo match sulla terra rossa parigina sfiderà Chris Eubanks, numero 43 nel ranking Atp, giocatore americano che si trova meglio sulle superfici veloci.

Sinner nelle conferenze stampa pre-torneo ha cercato di non alimentare aspettative troppo alte: lui, testa di serie numero 2, arriva al torneo dopo il lungo stop per i dolori all'anca, che lo hanno costretto a non toccare la racchetta per tre settimane. Insomma, la condizione dell'altoatesino è tutta da verificare.

E in attesa dell'esordio, ecco che del ragazzo di San Candido parla proprio il suo prossimo avversario, Eubanks, il quale spende su Jannik parole cariche di Stima. "Prima di tutto Jannik è uno dei ragazzi più apprezzati nello spogliatoio. Penso che tutti i giocatori provino un senso di orgoglio e felicità nel vedere il suo successo. È un giocatore che va d'accordo con tutti", premette l'americano.

Parole, quelle di Eubanks, che permettono di comprendere di quale stima goda Sinner tra i colleghi e gli addetti ai lavori. L'americano poi sottolinea anche la sua gentilezza, disponibilità e umiltà: "Parla con tutti, che siano gli addetti allo spogliatoio o gli altri giocatori e tutti gli augurano buona fortuna...", aggiunge. "Vederlo scalare la cima della montagna è molto bello, penso che negli spogliatoi lui dimostri a tutti di voler continuare a lavorare duro. Il messaggio è: continua a impegnarti e non abbatterti quando le cose non vanno per il verso giusto... possono succedere cose belle", conclude Eubanks. Parole che non possono che dare enorme gratificazione a Sinner.