Leclerc, incredibile tuffo dopo il trionfo a Monaco: tutti in acqua

Grande gioia per il trionfo di Charles Leclerc al Gp di Monaco. Il monegasco della Ferrari ha deciso di festeggiare insieme a tutta la scuderia tuffandosi in acqua. Ma non da solo: tuffi obbligatori anche per il team principal Frederic Vasseur, spinto proprio da Leclerc che subito dopo si è lanciato nelle acque del porto senza pensarci due volte.

Il pilota ha vinto la gara davanti alla McLaren di Piastri e all'altra Ferrari di Carlos Sain. Quest'ultimo, nonostante il comprensibile sconforto, ha fatto le sue congratulazioni lui al compagno di scuderia: "È stato perfetto, è sempre andato forte e ha guidato in maniera incredibile. Si merita di essere in pole e di vincere, e faremo di tutto per aiutarlo". Vero e proprio fair play, insomma.

Commoventi le parole di Leclerc subito dopo il trionfo:"Non ci sono parole per spiegare la mia gioia. È una gara talmente difficile, lo prova il fatto che due volte ci avevo provato e non ero riuscito a vincere. Questa è la corsa che mi ha fatto sognare di diventare pilota. Negli ultimi 15 giri poi non pensavo a guidare, ma solo a mio papà (scomparso nel 2017, ndr.), perché questo era il nostro sogno".