Charles Leclerc, "addio Ferrari": le indiscrezioni esplosive

La bomba, lanciata da Giorgio Terruzzi , parla di un monegasco insoddisfatto e non più sicuro di terminare il contratto con la Ferrari in scadenza nel 2029 , quando avrà 31 anni. Da fonti vicine al suo entourage si parla di malumore e dell’idea di considerare anche altre offerte: ci sarebbero l’ Aston Martin o la Mercedes che sarebbe pronte a una offerta, la prima nel caso non arrivi Max Verstappen , per la seconda, nonostante un Russell verso il rinnovo, c’è la stima di Toto Wolff .

Il malumore in casa Ferrari è alle stelle, il 2026 già buttato, salutato a inizio Mondiale una volta capito che la SF-25 non sarebbe stato della causa per rompere un digiuno che dura dal 2007 tra i Piloti e dal 2008 nei Costruttori. Una crisi che ora influisce anche sul morale di Charles Leclerc , come riporta Il Corriere della Sera, che starebbe meditando l’addio .

Oltre al malumore di Charles c’è anche quello di Lewis Hamilton, arrivato tra i clamori dei tifosi e della F1. D’altronde il legame tra il pilota che ha conquistato più titoli assieme a Schumacher e il team più desiderato e vincente di sempre non poteva non essere spinto. Il problema però è che Leclerc, passato sottotraccia in inverno per il clamore dell’arrivo dell’inglese, ha dimostrato di essere nettamente più veloce di lui in qualsiasi condizione. Secondo il Corriere avrebbe la sensazione di non essere seguito dal team, di avere una linea di direzione diversa rispetto a quella di Maranello. E così il malumore anche per lui aumenta. Sulla graticola, infine, c’è anche Vasseur, che se non salva la faccia quest’anno e non azzecca l’auto il prossimo, anno del cambio regolamenti al motore, rischia di saltare da team principal.