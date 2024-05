Sinner, "il fulmine al Roland Garros": il colpo che incenerisce Eubanks

27 maggio 2024 a

"Un fulmine attraversa il Suzanne Lenglen". E' la didascalia del video condiviso su X, l'ex Twitter, dal canale social di Eurosport: in campo c'è Jannik Sinner, al debutto al Roland Garros e al ritorno dopo l'infortunio all'anca che lo ha costretto a ritirarsi a Madrid e a dare forfait agli Internazionali di Roma, il torneo di casa.

"Non aspettatevi magie", ha detto fin da subito il 22enne altoatesino, numero 2 al mondo, dopo aver annunciato la sua partecipazione a Parigi, nel secondo Slam di stagione e appuntamento più prestigioso della stagione sulla terra rossa.

Dall'altra parte della rete c'è l'americano Christopher Eubanks. E ha provato sulla propria pelle cosa significa affrontare un fenomeno. Magari a scartamento ridotto, con il freno a mano tirato per evitare rischi fisici inutili (il rischio di compromettere la seconda parte di stagione sul veloce è più grande della possibilità di arrivare al numero 1 del ranking Atp già sotto la Torre Eiffel, complice il rendimento scadente di Djokovic), ma con la fame legata a settimane di lontananza.

Ed eccolo, allora, il fulmine. Sinner domina senza troppa fatica primo e secondo set, conclusi sul 6-3. E a metà del secondo set, in vantaggio per 3-1, ecco il dritto poderoso e strettissimo che fulmina il rivale, letteralmente incenerito. Un colpo "da cemento" accolto sui social come una liberazione: sì, Jannik è tornato per davvero.