Leclerc gelato dal box Ferrari: "Non siamo interessati". E lui: "Questo è scortese"

Un giornata indimenticabile, dolcissima, storica, quella della prima vittoria a Montecarlo di Charles Leclerc, che con la Ferrari ha dominato e vinto il Gp di casa. Gli ultimi giri in lacrime, pensando al padre scomparso nel 2017: il monegasco ha spiegato che quello di vincere il gp di Monaco era il loro sogno, quello che coltivavano sin da quando Charles era un bambino. Leclerc ha spezzato così un sortilegio: a Montecarlo, negli anni in Ferrari, molte delusioni nonostante due pole-position (nel weekend della vittoria, la terza).

Una gara di pura strategia, su un circuito cittadino dove i sorpassi sono quasi impossibili. Insomma, la concentrazione deve essere massima per ogni pilota. Eppure Lecerc pare essersi concesso qualche "digressione", e durante una di queste si è consumato un curioso botta e risposta con il muretto Ferrari. Già, perché il monegasco sembrava quasi voler fare il gradasso, incassando per tutta risposta una secca replica dai suoi uomini.

Ma procediamo con ordine. Al muretto gli uomini in rosso erano concentratissimi sulla gestione della posizione e della gara, che Leclerc ha affrontato, a causa della ripartenza, di fatto con un unico set di gomme hard. Tant'è, ad un certo punto ecco che il pilota mostra di voler spingere, di voler alzare il ritmo. Così, in radio, si rivolge ai suoi: "Solo per tua informazione, penso che potrei avere circa... vuoi sapere il margine?", ha affermato rivolgendosi a Bryan Bozzi, il suo nuovo ingegnere di pista. Secca la risposta di Bozzi: "No Charles, non ci interessa. Lo sappiamo". Leclerc ci riprova: "Hai detto di no giusto?". "No, non siamo interessati", ha replicato l'ingegnere di pista con un tono ancor più deciso. Leclerc, infine, con ironia ma forse neppure troppa, chiude lo scambio con queste parole: "Questo è scortese da parte tua". Poi, il silenzio-radio.sua prima storica vittoria nel GP di casa.