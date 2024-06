Jannik Sinner, "l'ha fatto spalle al campo": la magia che fa impazzire Kotov

Jannik Sinner prosegue la sua marcia a Parigi. Il tennista altoatesino numero 2 del mondo e del tabellone approda agli ottavi del Roland Garros superando il russo Pavel Kotov, già battuto recentemente a Madrid, in tre set per 6-4, 6-4, 6-4.

Sinner, che sarà numero 1 del mondo dopo il Roland Garros indipendentemente dai risultati di Djokovic arrivando in finale o se il serbo uscisse prima della semifinale, affronterà per un posto nei quarti il vincente del match fra Moutet e Ofner.

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale: il colpo con cui stende Kotov | Video

Ma ad aver lasciato a bocca aperta tutti quanti è stato un colpo-capolavoro di Sinner, come si vede nel video che segue.

Siamo all'inizio del secondo set, Kotov erca di chiamare alla rete Sinner, il quale recupera la palla corta. Kotov a quel punto pensa di segnare il punto con un lob al volo, che sembra impossibile da prendere per Jannik. Il quale però compie una vera e propria impresa: corre e prende la pallina a fondo campo e, di spalle alla rete, tira un rovescio incrociato strettissimo che lascia paralizzato e sconvolto il tennista russo.

“Perché Sinner deve evitare le smorfie in campo": il consiglio di Guido Monaco

La superiorità di Sinner è evidente. Ed è tutta qui.

Just like he drew it up #RolandGarros | @janniksin pic.twitter.com/vFWjimYZwZ