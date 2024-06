Roland Garros, che rimpianti per Arnaldi: furoi agli ottavi contro Tsitsipas

02 giugno 2024 a

Niente da fare per Matteo Arnaldi al Roland Garros: l'azzurro si è fermato agli ottavi di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Per il tennista italiano si tratta di un grande rimpianto: Arnaldi era partito fortissimo nel primo set, mettendo alle corde l'avversario, ma è drammaticamente calato nel proseguo del match.

L'azzurro, numero 35 al mondo, aveva infilato un ottimo 3-6 al primo set, ma si è fatto sfuggire l'occasione di portarsi sul 2-0 fallendo quattro set point. il 7-6 di Tsitsipas ha aperto la rimonta: in una partita infinita, durata oltre tre ore, il campione greco ha regolato i conti vincendo gli altri due set con il punteggio di 6-2.

Arrivato stremato nel finale, con la partita inevitabilmente indirizzata verso il suo avversario, Arnaldi non ha avuto la forza di andare a prendere il rovescio finale con cui Tsitsipas si è aggiudicato l'incontro. Sulla battuta dell'avversario, l'italiano ha risposto in modo incerto, aprendo la strada ai colpi dell'avversario: dopo un breve scambio, Tsitsipas l'ha preso in contro tempo, lasciandolo inchiodato al campo.

