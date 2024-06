Jannik Sinner numero 1? Bufera su Nicola Pietrangeli: "Ecco casa sua adesso"

04 giugno 2024 a

Sul tetto del mondo, Jannik Sinner: numero 1 nel ranking Atp, come lui nessuno mai nella storia del tennis italiano. La scalata finisce in virtù del ritiro di Novak Djokovic al Roland Garros: il serbo per mantenere il primato poteva solo vincere, ma i guai al ginocchio, dopo le imprese degli ultimi giorni contro Musetti e Cerundolo, lo hanno costretto ad issare bandiera bianca. Il tennis ha un nuovo re ed è italiano: Jannik Sinner. L'azzurro, per inciso, ha liquidato in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov e vola in semifinale al torneo parigino: per lui una giornata assolutamente pazzesca, indescrivibile, epica. Storica.

E nel diluvio di commenti estatici, nel diluvio di congratulazioni a Jannik, ecco che si è fatto sentire anche il "solito" Nicola Pietrangeli, 90 anni, icona e mito del tennis italiano che fu. Come è noto, Pietrangeli spesso e volentieri è finito nel mirino soprattutto dei social per alcune sue frasi su Sinner, e non solo, giudicate alla stregua di "rosicate". Il punto è che il mitico Pietrangeli è stato un campione assoluto e, legittimamente, a modo suo, ci tiene a rivendicarlo. Costi quel che costi, critiche comprese.

Ecco, Pietrangeli a caldo dopo la conquista della vetta Atp da parte di Sinner è stato raggiunto dall'agenzia di stampa LaPresse per un commento. "È arrivato il momento, peccato che non l'abbia fatto giocando contro Djokovic e battendolo, sarebbe stato più bello ancora. Ma va bene così. È una bella notizia", afferma Pietrangeli, per poi spendersi in altri complimenti al campione altoatesino e in pronostici sulla sua carriera, destinata a brillare ancor di più. Tant'è, la frase rimasta impressa ai più è quella di cui vi abbiamo dato conto, il "peccato non lo abbia fatto giocando contro Djokovic e battendolo". Parole che hanno innescato una furibonda girandola social, tra meme e battute, il cui soggetto, va da sé, era proprio Pietrangeli. Vi proponiamo alcune delle "prodezze" che abbiamo intercettato su X...

#Sinner è il nuovo numero 1 al mondo!

Nicola Pietrangeli: pic.twitter.com/nOGkerfiQr — Davide Dellarole (@DavideDellarole) June 4, 2024

ma colleghiamoci con casa pietrangeli pic.twitter.com/LD9VxoBCXy — Giulia (@itsgiuliadip) June 4, 2024