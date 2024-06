Sinner numero 1, nessun complimento da Djokovic, Federer e Nadal: ecco perché

05 giugno 2024 a

Sono stati in tanti a congratularsi con Jannik Sinner per essere diventato il numero uno al mondo nel ranking Atp a soli 23 anni. Tra quelli che gli hanno fatto i complimenti, però, non compaiono, almeno per ora, i tre miti assoluti del tennis, ovvero Novak Djokovic, a cui l'altoatesino ha strappato il titolo, Rafa Nadal e Roger Federer. Si tratta di quelli con il maggior numero di prove Slam vinte nonché di coloro che hanno scritto la storia di questo sport, detenendone tutti i record.

In realtà, è escluso che ci sia un sentimento anti-Jannik da parte dei tre big, che in passato non hanno avuto problemi a complimentarsi con Sinner, per esempio quando ha vinto gli Australian Open lo scorso gennaio. Ora, però, nessun commento, anche se probabilmente per motivi diversi. Per quanto riguarda Federer, il campione non è attivissimo sui social. Per questo, quindi, potrebbe non aver twittato o postato nulla.

Djokovic, invece, è alle prese con un pesante infortunio al ginocchio, che è poi il motivo del suo ritiro dal Roland Garros. Il serbo è finito quasi subito sotto i ferri. Dunque, avrà avuto altro a cui pensare nelle ore in cui Sinner è stato incoronato re del tennis. I suoi social sono rimasti in silenzio. Infine, c'è Nadal, anche lui poco social. Anche se per lui fu diverso quando Alcaraz divenne numero 1 in seguito al successo agli US Open. In quel caso Nadal si fiondò a twittare ed è facile intuire il perché: Alcaraz non solo è un suo connazionale, ma è anche considerato il suo erede.