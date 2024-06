Roland Garros, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio: il colpo pazzesco

Il tennis italiano vive un momento di grazia. Al Roland Garros di fatto l'azzurro va di moda. E così nel doppio si vola in finale. Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano all'atto finale nel torneo doppio, sulla terra parigina. Sono la prima coppia tutta italiana all’ultimo atto nello Slam francese 65 anni dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che nel 1959 avrebbero poi conquistato il trofeo.

In semifinale i due azzurri, undicesime teste di serie, hanno battuto per 7-5, 2-6, 6-2, dopo quasi due ore di lotta, l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, secondi favoriti del seeding, nella rivincita della finale dell’Australian Open. E di fatto quella di Bolelli e Vavassori è una seconda rivincita dopo quella di Roma. I due azzurri hanno però un secondo motivo per festeggiare: l’ingresso ufficiale nella Top Ten di entrambi. Dopo Vavassori, n. 8, ecco che anche Bolelli lo segue a ruota, come n. 9. Un trionfo completo che segue quello di Jannik Sinner approdato sul tetto del mondo nella classifica Atp e che adesso ha nel mirino un solo obiettivo: vincere il Roland Garros.

