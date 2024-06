Sinner perde? Ecco come ha reagito Anna: una sola parola

09 giugno 2024 a

a

a

Il flirt nato a Melbourne, pare, nei giorni in cui Jannik Sinner vinceva il suo primo slam con il passare dei mesi si è fatto cosa seria. E oggi Anna Kalinskaya, 25enne tennista russa (ed ex dell'australiano testa calda Nick Kirgyos), ha dimostrato di saper essere vicina al suo fidanzato italiano nella gioia e nel dolore, nella buona e nella cattiva sorte.

Paparazzati a Parigi alla vigilia del Roland Garros che ha segnato il ritorno in campo dell'altoatesino dopo un mese di stop per infortunio all'anca, Anna e Jannik hanno passato giorni intensi, culminati con la semifinale persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Alcaraz vince il Roland Garros: il rovescio pazzesco che abbatte Zverev | Video

Entrambi si seguivano sugli spalti quando a giocare era il partner (per farlo, Sinner ha anche disertato la partita d'addio di Rafa Nadal...) e a dimostrazione di quanto la russa tenesse alle sorti del neo-compagno (nonché neo numero 1 al mondo) arriva il commento a un post social dello stesso, post ko.

"Sinner? La dote di chi siede al governo": Grasso, bordata politica nel giorno del voto

"Sono contento di un bel torneo complessivo - ha scritto qualche ora fa Sinner su Instagram -, si continua a spingere per di più, il lavoro non finisce mai. Congratulazioni a Carlos Alcaraz per la vittoria e buona fortuna per la finale. Grazie a tutti per il vostro sostegno". Alla fine allo spagnolo è andata bene (ha battuto Zverev al quinto set aggiudicandosi il suo terzo slam in carriera dopo Us Open e Wimbledon), e la Kalinskaya ha reagito nel modo più tenero e sintetico possibile: "Proud", orgogliosa di te. Una sola parola che però esprime un mondo di emozioni.