Lecce, Gotti salva il dirigente Corvino da un incendio: panico in hotel, cos'è successo

L'allenatore del Lecce, Luca Gotti, ha salvato il direttore tecnico del club, Pantaleo Corvino, da un incendio: è successo a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dopo il consueto pranzo domenicale di fine stagione. Il dirigente stava dormendo nella stanza dell'albergo in cui alloggiava quando all'improvviso, intorno alle 4 del mattino, un fulmine ha colpito un albero vicino al suo hotel. L'albero ha quindi preso fuoco e dopo poco il fumo ha iniziato a invadere tutta la struttura, compresa la stanza di Corvino, che non si sarebbe accorto subito di cosa stava accadendo.

Per fortuna ad accorgersi di tutto è stato invece l'allenatore, che ha bussato con forza alla porta del suo dirigente, riuscendo a svegliarlo e quindi a salvargli la vita. I due sono poi scappati fuori dall'albergo. Solo un grande spavento, insomma. Il giorno successivo, Gotti e Corvino avrebbero definito gli ultimi dettagli per il rinnovo del contratto.

Proprio nelle scorse ore, tra l'altro, il Lecce ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l'annuncio del nuovo accordo, che scadrà nel 2026. Un grande riconoscimento per l'allenatore, che ha trascinato il Lecce fino alla salvezza. La squadra che gli era stata lasciata in eredità a dieci giornate dal termine, infatti, era in crisi dopo il burrascoso addio di D'Aversa.