Jannik Sinner, la confessione in una lettera: "Mi ero quasi arreso"

12 giugno 2024 a

a

a

Da lunedì 10 giugno Jannik Sinner è ufficialmente il tennista più forte al mondo. Grazie al forfait di Novak Djokovic al Rolland Garros, l'altoatesino ha finalmente conquistato la prima posizione della classifica Atp, diventando così anche il primo italiano a compiere questa impresa. Il tutto nonostante la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz. E l'azzurro, per festeggiare il grande traguardo raggiunto, si è recato a Sesto Pusteria, il suo paese natale. Lì è stato accolto dalle massime istituzioni locale e ha anche firmato il libro d'oro nel Municipio. "Sono contento di questa festa, di essere potuto tornare a casa in questa piccola comunità, tra queste belle montagne che ci circondano", ha dichiarato.

Festeggiamenti a parte, Jannik Sinner ha voluto inviare un messaggio commovente a quella che da anni è stata la sua ossessione 'numero 1'. "Caro numero 1 ho sempre guardato in alto, verso di te", così inizia il pensiero scritto dall'altoatesino e pubblicato sui social attraverso il profilo della Nike, sponsor tecnico di Sinner. "Sei stato - prosegue la lettera - nella mia mente ogni volta che ho vinto un match e, soprattutto, ogni volta che ho perso un match".

"Ho lanciato delle urla, non c'erano possibilità!": lezione di Bertolucci a Sinner, dove ha sbagliato

"Eri lì quando ero stanco, scoraggiato, frustrato e mi sono quasi arreso - si legge ancora nella lettera -. Sei la ragione per cui non l’ho fatto. La ragione per cui ho continuato a provarci con più forza e credendo di più in me stesso. Grazie, numero 1, perché senza di te non sarei quello che sono oggi: te. Jannik".