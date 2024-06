Euro 2024, la foto virale che fa impazzire l'Italia: "Non è una Nazionale"

16 giugno 2024 a

Questa è una nuova Nazionale. Dopo la vittoria convincente con l'Albania gli azzurri hanno il vento in poppa in vista dell'incontro decisivo con la Spagna di giovedì prossimo. A questo punto c'è chi prova a fare il punto ed emergono analisi che parlano di una squadra che di fatto ha poco a che vedere con una nazionale.

Si mostra solida e ha un gioco compatto che ricorda molto quello del Napoli di Spalletti. Il 4-2-3-1 messo in campo da Luciano Spalletti ha messo il luce la personalità degli interpreti del gioco e ha anche dato slancio alla manovra. Ma è stato proprio il possesso palla a interessare e a stupire di più gli osservatori.

L'Albania non ha mai visto la palla.Un tiki taka asfissiante quello dell'Italia che ha fatto stancare e innervosire gli albanesi. E sui social è diventata virale l'immagine del posizionamento in campo delle linee di attaccanti, centrocampisti e difensori.Un'orchestra compatta che legge lo spartito di Spalletti. Ma ora c'è la Spagna all’orizzonte e in tanti si aspettano il bis. Gli iberici hanno uno stile di gioco che si avvicina e non poco a quello di Spalletti. Questa nazionale ha un gioco da squadra di club e questo potrebbe essere il segreto per il trionfo.