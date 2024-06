Inghilterra-Serbia, scontri tra tifosi: clamoroso, fermato il figlio del presidente serbo

Un gol di Jude Bellingham in avvio ha permesso all’Inghilterra di avere la meglio sulla Serbia nella prima giornata del Gruppo C degli Europei di calcio. Prima della sfida, ci sono stati però degli scontri tra tifosi serbi e inglesi, con anche alcuni tifosi albanesi coinvolti nella rissa. Nel mezzo voleva provare a esserci anche Danilo Vučić, figlio del presidente della Repubblica del paese e con forti legami con le frange più violente del tifo serbo, che si trovava davanti a un ristorante arabo, a due locali di distanza dalla steakhouse fuori dalla quale sono iniziati a volare tavoli e sedie. Placcato però dagli uomini dell'unità speciale serba “Cobra", scorta del figlio del presidente serbo, che hanno trattenuto a forza Vučić, con quattro uomini a placcarlo per evitare che prendesse anche lui parte agli scontri.

Non è la prima volta che Vucic frequenta l’ambiente degli ultras serbi, al fianco dei quali aveva assistito ai Mondiali in Russia del 2018. Il gruppo degli hooligan serbi è risaputo essere come uno dei più pericolosi e violenti al mondo. Nonostante ciò, il figlio del presidente sembra non aver nessun problema a frequentarli, anzi sembra esserci molto legato. In passato Vučić è stato più volte fotografato insieme a Veljko Belivuk, leader del gruppo ultras del Partizan Belgrado, noto per essere stato più volte autore di violenze e di avere legami con la criminalità organizzata. Fino allo scorso ottobre, quando è stato fermato dalla polizia kosovara con indosso una maglia "La resa non è un'opzione", ed è stato accusato dal ministro della Polizia del paese di aver partecipato a un attacco terroristico a Banjska. Accuse rigettate con forza da suo padre Aleksandr Vučić.

LMAO: The son of the Serbian president Danilo Vucic tried to get into the fight with the English Hooligans!



He was wrestling with his security, but they didn’t let him go.



Now that would be a sight, the president’s son fighting for the football team’s honor. pic.twitter.com/LYvitxEuoL