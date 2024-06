Rafa Leao simula e Daniele Adani perde il controllo in telecronaca

19 giugno 2024 a

a

a

Il Portogallo ha vinto 2-1 la sua gara d’esordio contro la Repubblica Ceca a Euro 2024, lo ha fatto in rimonta e questo ha aumentato la gioia finale per aver rispettato il pronostico e messo in discesa il discorso qualificazione nel girone F.

Tutti promossi, quindi, sia Francisco Conceição, figlio d’arte di papà Sergio, che ha allenato il Porto fino all’ultima stagione e lo abbiamo visto in Italia calcare i campi con le maglie di Lazio, Parma e Inter, sia Cristiano Ronaldo che, al netto di un paio di gesti di antisportività deprecabili nei confronti degli avversari, ha giocato una partita grintosa, dimostrando a 39 anni di essere ancora un fattore nel calcio mondiale.

Euro 2024, Portogallo all'ultimo respiro: CR7 e Leao non brillano, ma è 2-1 ai cechi

L’unico bocciato della serata è un giocatore del nostro campionato, veste la maglia del Milan e corrisponde al nome di Rafael Leao. Pur approcciando bene alla gara nei primi minuti, il portoghese si è poi spento pian piano e solo con la sua sostituzione il Portogallo ha cambiato marcia e alzato i giri del motore fino alla vittoria finale.

Cristiano Ronaldo perde la faccia davanti all'Europa: il gestaccio al portiere in terra dopo il gol | Guarda

Non solo, Leao si è macchiato anche di una goffa simulazione nel primo tempo, alla ricerca di un rigore, non trovando però nell’arbitro napoletano Marco Guida un complice di malefatte, il quale, anzi, lo ha ammonito.

In telecronaca, su Rai 1, il più indispettito è stato Daniele Adani, commento tecnico accanto al telecronista Stefano Bizzotto. Adani ha sbottato: “Ma cosa fai! Vai a fare gol! Ma non deve fare così! Ma come è possibile, Leao va quattro volte più veloce di Soucek! Lo sai già che lui non ce la fa, hai campo, corri il doppio… ma vai a fare gol! Lì devi andare a fare gol! Invece cosa ha fatto Leao? Ha cercato di subire il fallo…".

Nel replay dell’azione, infatti, si vede Leao sovrastare in velocità Soucek, ma, una volta entrato in area, si lancia goffamente in avanti e pesca con il piede destro la gamba dell’avversario. Brutto tentativo, riprovare la prossima volta. Anzi, meglio di no!