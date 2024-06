Euro 2024, Onana umilia il giornalista: "Amico, mi senti? Non è nemmeno il nome"

19 giugno 2024 a

a

a

I giornalisti: molto spesso invadenti e anche capaci di scrivere/dire fake news. Il tutto nonostante, si sa, la regola dice che una notizia vada verificata prima di dirla. Al centro dell’evidente errore di un reporter c’è Amadou Onana, calciatore dell’Everton impegnato con il Belgio agli Europei, perdendo la prima in casa contro la Slovacchia.

In mixed zone, il calciatore ha sbottato quandoun giornalista si è rivolto a lui in maniera sbagliata, per colpa della sua clamorosa ignoranza. Il reporter infatti continuava a rivolgersi a lui senza aver capito chi avesse di fronte. Lo chiamava André e non Amadou, riferendosi all’ex portiere dell’Inter ora al Manchester United. Una gaffe clamorosa perché il primo è un portiere è originario del Camerun mentre il giocatore belga è di origine senegalese e di ruolo centrocampista. Insomma, di comune hanno solo che entrambi giocano in Premier che hanno lo stesso cognome. Poi basta.

Inghilterra-Serbia, scontri tra tifosi: clamoroso, chi è il ragazzo placcato dai bodyguard | Video

Nel mentre che Onana sta rispondendo alle domande dei giornalisti delle tv belga arrivati in Germania. Il centrocampista lo sguardo fisso nella telecamera e il piglio di chi ha sul groppone un risultato durissimo, prima che la voce del reporter iniziasse ad attirare la sua attenzione. “André… André", continua a dire come se stesse chiamando l'ex portiere dell'Inter. Onana, quello ‘giusto', si è così voltato e con un accento inglese ha sfogato la sua rabbia "Amico… amico, mi senti? André non è nemmeno il mio nome!”.

Rafa Leao simula e Adani perde il controllo in telecronaca: "Ma com'è possibile"

Il giornalista è così rimasto in silenzio per l'imbarazzo, soprattutto di chi ha compreso cosa stesse successo. A distanza ha provato anche ad abbozzare qualcosa, ma è tutto inutile. Onana, con la pazienza oramai esaurita, ha ripetuto: "André non è nemmeno il mio nome… Capisci? Ok andiamo avanti”. Poi l’intervista è proseguita, mentre il reporter ha ricevuto una bella lezione: prima di chiamarlo, va almeno riconosciuta la faccia di quel calciatore.