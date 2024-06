Euro 2024, Fabio Caressa al tassista tedesco: "Tacci tua"

20 giugno 2024 a

La speranza di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, i telecronisti di Sky per l'Euro 2024, è quella di "andare a Berlino", come nel mitico mondiale di Germania 2006. Lo sperano ovviamente anche la Nazionale di Spalletti, per prima, e i tifosi azzurri.

Nell'attesa, il duo Caressa-Bergomi, inequivocabilmente "le voci" dell'Italia, sono stati a Dortmund, per il debutto vittorioso contro l'Albania di sabato scorso, nello stesso Westfalenstadion che vide l'epico trionfo degli azzurri nella semifinale contro la Germania, ormai 18 anni fa.

Sui social è diventato virale, anzi direttamente un "meme", un momento del backstage che quotidianamente il giornalista condivide con i suoi follower. Caressa pubblica i dietro le quinte, gli spostamenti, i momenti di noia e quelli più divertenti insieme a Bergomi, Alex Del Piero, Luca Marchegiani e gli altri membri della crew di Sky in Germania. Una volta preso un taxi, Caressa scendendo ringrazia l'autista tedesco con il classico "Danke", ma in perfetto romanesco lo congeda con un altrettanto inequivocabile "Tacci tua".

La colpa del tassista? L'essere andato un po' troppo veloce. Proprio come era accaduto a Caressa qualche mese fa da concorrente di Pechino Express, quando per lo stesso motivo si era scatenato contro gli autori del reality (a cui aveva partecipato in coppia con la figlia) sostenendo di aver addirittura rischiato la vita.