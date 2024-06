Daniil Medevedev a fine partita perde la testa: la furia del russo, caos ad Halle

20 giugno 2024 a

a

a

La vera grande sorpresa del torneo di Halle è l’uscita di Daniil Medvedev contro il cinese Zhang. Una bella notizia per Jannik Sinner, che avrebbe potuto trovare il russo in semifinale e che oggi, martedì 20 giugno, sarà impegnato agli ottavi contro l’ungherese Fábián Marozsán. Il colpo di scena è però arrivato mercoledì, nella sconfitta del numero cinque al mondo, divenuto virale suo social per la reazione alla sua sconfitta.

L’ex numero 4 infatti si è infuriato e ha scagliato per almeno tre volte la racchetta sull'erba tedesca, prima di salutare l'avversario e uscire furioso dal campo. La buona notizia, in tutto questo, è che per lo meno la racchetta non si è rotta e potrà giocarci ancora. Quella preoccupante è che Medvedev è in un vistoso calo in questo 2024, dopo aver sfiorato la vittoria agli Australian Open contro Jannik Sinner, vincitore al quinto set del primo Slam della carriera.

Sinner, la scalata del numero 1: tutto iniziò con le parole (profetiche) di un tennista indiano...

Medvedev ha perso ii primo set per 6-4, poi dopo il 6-1 nel secondo sembrava potesse arrivare a prendersi una vittoria nel set decisivo in grande tranquillità. Macché, al terzo si è arrivati al tie-break, vinto dal cinese per 7-5, nonostante un parziale iniziale di 4-1 per il russo. Con sei punti di fila, Zhang ha così passato il turno e ora ai quarti se la vedrà contro Eubanks, che ha eliminato il detentore del titolo Bublik. Ha ottenuto così la vittoria più prestigiosa della sua carriera, mentre Medvedev ha scagliato la racchetta a terra e poi salutato l’avversario, complimentandosi. La sconfitta, prima di Wimbledon, non è però per nulla rassicurante in vista del futuro.