Euro 2024, la solitudine di Vlahovic: Serbia come la Juventus

Gabriele Galluccio 20 giugno 2024 a

a

a

Dalla Juventus alla Serbia, non è cambiato molto per Dusan Vlahovic. È vero che l’esordio è stato contro l’Inghilterra, considerata favorita insieme alla Francia per la vittoria di Euro 2024. C’è però da dire che i Tre Leoni sono sembrati tutt’altro che irresistibili, in particolare nel secondo tempo, quando sono calati a livello di intensità. La Serbia avrebbe potuto portare a casa almeno un pareggio, ma non è praticamente mai riuscita a mettere il suo miglior giocatore nelle condizioni di far male. Vlahovic ha girovagato per il campo, ci ha messo tanta buona volontà, ma non è semplice fare la differenza quando si è costretti a giocare con degli autentici pesi morti. Non ce ne vogliano Mitrovic e Milinkovic-Savic, ma si vede eccome che vengono da una stagione giocata in Arabia Saudita: hanno smarrito i ritmi necessari a fare la differenza nel calcio che conta.

Dopo la sconfitta per 1-0 con l’Inghilterra, la Serbia si ritrova nella posizione di dover vincere per forza contro la Slovenia (ore 15), che invece ha pareggiato la prima con la Danimarca. La Nazionale di Stojkovic ha bisogno di una scossa e Vlahovic è assolutamente in grado di dargliela, però ha bisogno di maggior supporto. Anche se ormai con la Juventus di Allegri si è abituato a militare in una squadra che non ha una grande proposta calcistica...