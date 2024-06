Italia-Spagna, sconcerto per la telecronaca Rai: "La palla se ne va affan..."

21 giugno 2024 a

Sfiorare la gaffe in diretta nel pieno di Spagna-Italia. È quanto successo la sera di giovedì 20 giugno in piena diretta della partita del girone B degli Europei, trasmessa sulla Rai. Il giornalista ed ex calciatore Antonio Di Gennaro, commentando all’intervallo l’unico tiro dell’Italia verso la porta della Spagna nel primo tempo, da parte degli Azzurri, ha rischiato l’errore in mondovisione. Parlando del tentativo di Federico Chiesa, finito praticamente in curva: “E qui avviene il raddoppio di Fabian Ruiz — ha detto parlando del tiro di Chiesa. Insomma, un commento piuttosto esplicito per fortuna interrotto prima che fosse troppo tardi: “Non va nell’uno contro uno, poteva calciare più incrociato, ma la palla va a fan…”, le parole di Di Gennaro, che però si è fermato appena in tempo e ha provato a sterzare con un “va altissima”.

Tanti i commenti di solidarietà per l’autore della quasi gaffe sui social, su cui più di uno si è trovato d’accordo: “Sarebbe stato un commento ineccepibile”. E c’è chi ha scritto su X: “Allora non sono l’unico ad averlo sentito”. Durante la pausa della partita, con il risultato ancora fisso sullo 0-0, il telecronista Alberto Rimedio ha commentato con l’ex calciatore Antonio Di Gennaro e qui si è innescata la possibile gaffe, sventata di un soffio.

Non ci posso credere stava dicendo "La palla va affanculo" in diretta nazionale, qualcuno mi piazzi un pacemaker perché non resisterò ancora per molto pic.twitter.com/W62KZVkyCu — Tale(Al)bano || Road to Bilbao 2025 (@Gianniprofondo) June 20, 2024

L’ultima partita del girone contro la Croazia sarà dunque decisiva. Basterà un pari per passare come secondi, consci che la formazione di Zlatko Dalic avrà il coltello tra i denti. Intanto, per la Nazionale è arrivato un record negativo che durava dal 1980. Erano infatti 44 anni che l'Italia non terminava una partita con solo quattro tiri in porta nei novanta minuti. Insomma, per la Nazionale c’è molto da lavorare.