Inter, "Calhanoglu vuole andarsene": clamoroso, l'offerta che cambia tutto

Dopo il tradimento al Milan, anche quello all'Inter? Possibile: in queste ore le voci si stanno rincorrendo, alimentando l'una con l'altra, gonfiando a dismisura. Si parla di Hakan Calhanoglu, che potrebbe lasciare i nerazzurri. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, per Simone Inzaghi, ma stando alle ultimissime cronache sul centrocampista sarebbe piombato il Bayern Monaco.

Secondo la Bild, il Bayern avrebbe messo Calhanoglu in cima alla lista degli obiettivi di mercato. E il diretto interessato sarebbe molto attratto dalla Baviera: Hakan - oggi impegnato ad Euro 2024 - ha sempre ribadito di voler restare a Milano, ma proprio dalla Turchia rimbalzano le voci circa la sua apertura al Bayern, anche se l'Inter considera il giocatore incedibile.

Il Bayern Monaco - che è anche sulle tracce di Palhinha - per Calhanoglu potrebbe mettere sul piatto tra i 50 e i 60 milioni di euro. E dalla Turchia, come detto, il giornalista Yağız Sabuncuoğlu spiega che il 30enne accetterebbe di buon grado il trasferimento, anche in considerazione della sontuosa offerta economica, ossia 8 milioni netti a stagione, bonus esclusi.

Hakan Calhanoglu è stato uno degli assoluti protagonisti nella stagione dello scudetto nerazzurro che è valso la seconda stella. Il turco la scorsa estate aveva firmato un rinnovo di contratto fino al 2027 per arrivare con gli anni a percepire 6,5 milioni di euro netti. Ma, si sa, il calcio è volubile. E tutto può cambiare nel giro di pochi giorni.