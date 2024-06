Gp Spagna, lo sfogo di Sainz: "Non so di cosa si lamenti Leclerc"

23 giugno 2024 a

"Il contatto con Leclerc? Per me è molto chiaro: avevamo una soft nuova e la Mercedes una soft usata, dovevamo andare all'attacco": il pilota della Ferrari Carlos Sainz lo ha detto al termine del Gp di Spagna, dopo essere arrivato quinto, davanti proprio al compagno di team. "Non so se lui ha fatto un errore al primo giro - ha continuato lo spagnolo in un'intervista a Sky Sport - ho avuto l'opportunità di superarlo, non potevo stargli dietro tutta la vita. Sono andato all'attacco della Mercedes, sono stato vicino a superarle nel primo stint, io volevo stare davanti. Non so di cosa si lamenti, questa volta non so di cosa sia preoccupato". Il suo sfogo arriva dopo le accuse di Leclerc, arrivato invece sesto.

"La lotta con Carlos Sainz all'inizio non è stata corretta - aveva detto infatti il monegasco - e soprattutto non giusta in quel momento. Era il momento in cui sapevamo di dover lottare la gomma dal briefing di stamattina. Io all'ultima curva l'ho salvata, mentre ho visto Carlos che è andato e non ha salvato per niente gli pneumatici". E ancora: "Alla fine è andata così, si poteva fare la curva ed evitare di tagliarla come ha fatto lui, mi ha danneggiato l'ala a sinistra e fatto perdere un po' di tempo. Parleremo all'interno del team, alla fine era il suo Gran Premio di casa, ha provato a fare qualcosa di spettacolare e non era il momento giusto per farlo, questo ci è costato almeno una posizione".

Verstappen vince davanti a Norris al Gp di Spagna: scintille tra Sainz e Leclerc

"Mi aspettavo di essere più vicino - ha poi aggiunto Sainz analizzando la gara - Il problema è che quando guardo la McLaren e la Red Bull sono veramente lontane, e anche la Mercedes è migliorata tanto su questo tipo di pista. Noi dobbiamo lavorare soprattutto su questo tipo di circuiti. Sono convinto che se torniamo a Monaco noi lottiamo per la vittoria, ma ci sono più circuiti simili a Barcellona che non a Monaco. Dobbiamo migliorare sulle piste con curve a media e alta velocità, facciamo più fatica rispetto agli altri".