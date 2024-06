Euro 2024, l'Ungheria batte la Scozia: la vittoria fa sperare Marco Rossi

23 giugno 2024 a

Con un gol al 100' minuto di Csoboth l'Ungheria supera 1-0 in extremis la Scozia in un match valido per il gruppo A di Euro 2024. Per effetto di questo risultato i magiari chiudono il girone in terza posizione a tre punti e possono ancora sperare nel ripescaggio per gli ottavi di finale. Fuori definitivamente gli scozzesi che restano a uno.

Durante il match ci sono stati attimi di paura quando il giocatore magiaro Barnabas Varga è rimasto a terra a metà del secondo tempo dopo un duro scontro con il portiere scozzese Angus Gunn. I suoi compagni di squadra hanno tenuto dei teli per proteggere il giocatore mentre veniva curato dallo staff medico, mentre tutto lo stadio guardava preoccupato. Varga è stato poi portato via in barella. In serata la federcalcio ungherese ha fatto sapere tramite X che il calciatore è ricoverato in un ospedale di Stoccarda e le sue condizioni sono "stabili".

La Scozia ha avuto a lungo il predominio del pallone ma l'Ungheria di Marco Rossi è andata più vicina al gol con una traversa scheggiata e un palo prima del gol arrivato al 10' di recupero. Alla fine, il guizzo di Csoboth ha regalato ai magiari tre punti di speranza in ottica passaggio agli ottavi come terza. L'importanza della posta in palio ha condizionato questo incontro. Prime fasi di studio da parte di entrambe le squadre poi, mentre la Scozia fa la partita, Bolla impegna Gunn (9'). Al 25' l'episodio clou. Scontro durissimo tra Varga e Gunn, con l'attaccante ungherese che viene portato fuori in barella ed il Var non ravvisa nessuna irregolarità. Armstrong chiede un rigore, ma Tello dice di no.