Euro 2024, il dramma di Varga: le lacrime dei compagni, come sta

Dramma e paura a Scozia-Ungheria di Euro 2024. Durante il secondo tempo Barnabas Varga è uscito in barella dopo un brutto scontro (involontario) in area col portiere avversario Gunn che stava uscendo per respingere una punizione.

L'impatto è stato violentissimo. Apprensione dei giocatori in campo visto che l'attaccante ungherese non sembrava riuscire a muoversi poi, dopo i soccorsi sanitari con una coperta levata su per coprire lo strazio di Varga, il giocatore è stato trasportato in barella fuori dal campo tra gli applausi dello stadio MHPArena di Stoccarda. Il gioco è stato fermo oltre 6 minuti, poi Adam è entrato al posto di Varga. Al 100' Csoboth, autore del gol vittoria, ha esultato mostrando la maglia di Varga.

In serata la federcalcio ungherese ha fatto sapere tramite X che il calciatore è ricoverato in un ospedale di Stoccarda, gli è stato applicato un tutore e le sue condizioni sono "stabili". Ma dopo le immagini indelebili del malore di Eriksen a Euro 2020, in tanti hanno pensato di rivivere le stesse scene. In giornata la federcalcio ungherese dovrebbe diramare un nuovo bollettino sulle condizioni del giocatore che ha lasciato senza fiato i milioni di tifosi davanti al televisore che seguivano il match. E sui social è partita una valanga di messaggi per l'ungherese.

⚡️Hungary player Barnabas Varga got a strong hit pic.twitter.com/uj0s83rz9A — Russian Market (@runews) June 23, 2024