Ferrari, l'ira di Leclerc: appena sceso dalla macchina va a cercare Sainz

Per la Ferrari il Gran premio di Spagna si conclude con un quinto e sesto posto finale - le stesse posizioni di partenza, alle spalle delle due Mercedes, con Lewis Hamilton al primo podio stagionale frutto di una condotta di gara intelligente. Gli aggiornamenti portati da Maranello a Barcellona non hanno condotto alla svolta auspicata, e come se non bastasse un lieve contatto al via tra i due compagni di scuderia ha innescato un acceso diverbio post gara.

Anche se pure prima delle interviste in tv i due piloti della Ferrari hanno discusso ferocemente con Charles Leclerc che appena sceso dalla macchina è andato a cercare Carlos Sainz per avere delle spiegazioni per quel sorpasso alla partenza del Gp.

"Non so di cosa si lamenti Leclerc": Sainz, il duro sfogo dopo il Gp

"Il sorpasso di Sainz? Non è stato corretto ma soprattutto non era giusto in quel momento. Dopo il breafing stamattina sapevamo che dovevamo salvare la gomma entrambi, soprattutto all’ultima curva. Io ho fatto come dovevo, Carlos invece non l’ha salvata per niente e mi ha superato alla fine del rettilineo", si sfoga Leclerc. "Non c’era da prendere questo rischio, purtroppo ha danneggiato la mia ala anteriore a sinistra. Parleremo all’interno del team, è anche il suo Gran Premio di casa, è una fase importante per la sua carriera ma non era il momento per farlo. Ci è costato credo una posizione".

Verstappen vince davanti a Norris al Gp di Spagna: scintille tra Sainz e Leclerc

Ai microfoni di Sky Sport il pilota monegasco della Ferrari è furibondo: "Dopo abbiamo fatto una bella gara, poi con i se e con i ma si possono fare tante cose ma alla fine quando sei dietro devi provare a fare qualcosa di diverso. Il passo era buono, avevamo gestito bene la gomma. Oggi però credo che il problema del weekend sia stato che ci mancava il passo, su questo dobbiamo guardare bene", conclude.