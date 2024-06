Euro 2024, Varga deve essere operato: ecco cosa ha visto il Var, polemica sui social

24 giugno 2024 a

Barnabas Varga sarà operato. Chi ha seguito Scozia-Ungheria non potà mai dimenticare le lacrime dei compagni mentre il giocatore, in barella lasciava il campo. Un'immagine che ha ricordato quella di Eriksen a Euro 2020. Tutto si è consumato in pochissimi secondi. Sugli sviluppi di un calcio di punizione ungherese, al 68‘ Varga è caduto violentemente sula nuca, dopo aver impattato con il portiere scozzese. Uno scontro la cui brutalità non è stata percepita nella sua interezza a velocità reale, ma ben documentata dalle fotografie prese da diverse angolazioni. Il giocatore si accascia subito e resta immobile. I compagni si portano le mani ai capelli e chiedono l'immediato intervento del personale sanitario. Tutto lo stadio in silenzio, poi quella coperta per tutelare la privacy del giocatore.

E ora, secondo le ultime voci che arrivano dall'ospedale di fatto per Varga si chiudono le porte degli stadi di Euro 2024 e si sp0alncano quelle della sala operatoria. Infatti il giocatore, secondo quanto riportato anche dalla Federazione ungherse, avrebbe riportato diverse fratture alle ossa del viso. Da qui l'urgenza di un intervento. Le condizioni vengono definite "stabili" e non è in pericolo di vita. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un altro bollettino ufficiale per dare un quadro più chiaro della situazione.

La coperta, le lacrime, partita sospesa: dramma a Euro 2024, come sta Varga

Intanto c'è chi analizza nel dettaglio quanto accaduto in campo. Varga è stato messo in posizione di sicurezza in attesa dell’arrivo dei sanitari. Dopo diversi minuti con Varga coperto da più teli e i compagni in lacrime, l’attaccante è stato portato fuori dal campo in barella ancora coperto tra gli applausi di tutto lo stadio. Nella circostanza è intervenuto anche il VAR che non ha ravvisato infrazioni. E su questo punto sui social si è aperto un dibattito. Il portiere scozzese andava ammonito o espulso?