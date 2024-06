Jannik Sinner imita Hurkacz: un colpo pazzesco (che quasi nessuno aveva notato)

24 giugno 2024 a

a

a

Un’altra vittoria in stagione. Dopo Australian Open, Rotterdam e Miami, Jannik Sinner ha trionfato anche in quel di Halle, in Germania, prendendosi così il primo titolo di stagione sull’erba. Lo ha fatto in finale contro l’amico Hubert Hurkacz, in due set. Un match comunque divertente e dai colpi incredibili, come quello nel corso del sesto game del secondo set quando il polacco si è inventato un colpo sensazionale di spalle prendendosi il punto in modo incredibile.

Un gesto che ha sorpreso sia il pubblico sia Sinner, che con grande sportività ha applaudito il gesto. Non replicato nel corso del game successivo, dato che la pallina si è spenta in rete. Il pubblico ha applaudito mentre Sinner si è voltato verso Hurkacz ed è scoppiato a ridere. Stessa cosa fa quando si è avvicinato a bordo campo e ha incrociato lo sguardo di suo padre Hanspeter.

"Sto cercando di farlo": Jannik Sinner, le toccanti parole della fidanzata Anna

A fine partita, poi, Jannik ha riconosciuto la forza del suo amico: "Voglio congratularmi con te – ha detto Sinner rivolgendosi proprio al tennista polacco – state lavorando benissimo, siamo anche molto molto amici, ed è bellissimo condividere il campo con te, e giocare la finale contro di te è davvero speciale". Lo stesso di Hurcakz, che si è complimentato con Sinner per l'esplosione avuta nell'ultimo anno, congratulandosi col il suo team per il lavoro che stanno portando avanti. Sinner ora è uno dei grandi favoriti per la vittoria del prossimo Wimbledon, dove arriverà come testa di serie. Un appuntamento che inevitabilmente lo vedrà tra i principali candidati alla vittoria finale. Ma l'altoatesino è rimasto molto concentrato e ha fatto trasparire grande tranquillità: "Non vedo l’ora — le sue parole — ho giocato bene lo scorso anno e sicuramente in questa edizione avrò più fiducia".

Sinner è un martello, Hurckaz ko e altro trionfo ad Halle. Quel passante da manuale: tutti in piedi | Video