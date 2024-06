Jelena Ostapenko, il peggior doppio fallo di tutti i tempi: ride tutto lo stadio

27 giugno 2024 a

La battuta più brutta finora in questa prima metà di 2024? Chiedete alla tennista Jelena Ostapenko, che sull’erba di Eastbourne è stata autrice di un doppio fallo nel match (perso) contro Katie Boulter. La tennista numero 13 del mondo — quinta testa di serie nel seeding durante il torneo — è stata battuta in due set in una partita non troppo fortunata.

E a tutti è rimasto nella mente l’errore in battuta più che negativo, avvenuto nel primo set quando la tennista stava provando a recuperare lo svantaggio. Durante un secondo servizio, è arrivato un doppio fallo in maniera sorprendente: battendo da destra, ha spedito la pallina fuori dal quadrato ma nel suo lato, come se battesse da sinistra.

Un colpo che ha quasi sfidato le leggi della fisica, incredibile, costato il punto. Tra il divertimento del pubblico di Eastbourne, che non hanno potuto trattene le risa. Un errore difficile da spiegare ma che può capitare tutti, dovuto al fatto che la pallina è stata colpita male con la racchetta. Ostapenko è stata eliminata in due set dalla Boulter, difficile fronteggiare essendo una delle giocatrici più in forma del momento. Spiegando il colpo durante il servizio, Jelena ha motivato così l’errore: "Onestamente, stavo solo cercando di colpire la palla un po' più forte di lei — le sue parole — È così difficile giocare contro di lei, non sai mai cosa succederà e comanda il gioco".