Euro 2024, Donnarumma: "Chiediamo scusa a tutti, non c'è altro da dire” 

"Fa malissimo, chiediamo scusa a tutti": Gianluigi Donnarumma lo ha detto ai microfoni della Rai dopo l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024. "Abbiamo deluso e loro hanno meritato, non c'è altro da dire - ha continuato il portiere riferendosi agli avversari, la Svizzera -. Abbiamo fatto fatica in tutta la partita, tranne nel finale. Dovevamo farlo prima, abbiamo perso troppi palloni e lasciato troppi spazi a loro".

Sconforto nelle parole di Donnarumma, che poi ha aggiunto: "È una partita durissima da digerire, ma è andata così e c'è da accettarlo. È mancato un po' tutto in questa gara, coraggio e qualità. Nel primo tempo abbiamo fatto malissimo, hanno avuto sempre loro il pallino del gioco. Nel secondo abbiamo preso subito gol ed è diventata ancora più dura".

Tanti i commenti positivi nei suoi confronti sui social. "Questo ragazzo ha dimostrato essere l’unico degno di questa maglia - ha scritto un utente su X -. Si è sentito in dovere di chiedere scusa quando era l’unico che non doveva. Il ct Spalletti invece dava le colpe al ritmo. Donnarumma spero vivamente che gli italiani finalmente ti rispettino come meriti". Un altro gli ha fatto eco scrivendo: "L'unica scelta giusta di questo Europeo. Il migliore portiere che potesse essere scelto. Grazie Donnarumma". E ancora: "Donnarumma campione, mai dubbi. Il migliore che chiede scusa per la squadra".