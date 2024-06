Euro 2024, Capello fa nero Spalletti in tv: "Questa è la cosa più grave"

30 giugno 2024 a

Su Sky il processo alla Nazionale e soprattutto a Spalletti lo fa Fabio Capello. A innescare il commento durissimo dell'ex tecnico del Milan è Fabio Caressa: "Però scusate .... Va bene tutto, i problemi che conosciamo, ma non è questo di oggi il livello della nostra nazionale. Non abbiamo giocato contro il Brasile, ma contro una buonissima squadra messa bene in campo... Poi ci sono motivazioni. Il terzino destro gioca a sinistra e l'ala sinistra gioca a destra. Arrivi con dieci difensori in rosa per giocare a tre e poi giochi a quattro .... È vero che il modulo non conta, però...". A questo punto interviene Beppe Bergomi: "Oggi chi salviamo della nazionale? Nessuno, ma se metti uno dei nostri giocatori nella Svizzera lui fa bene, perché è il contesto che fa la differenza. Anche Cucurella. Quante gliene abbiamo dette? Vai in un contesto che funziona, la nazionale della Spagna, si trova bene e anche lui tira fuori le sue qualità migliori".

"Una Panda o una Ferrari...lei come si chiama?": l'ultima figuraccia di Spalletti

E qui arriva il siluro di Capello: "Fabio, ma voi siete convinti che questa nazionale abbia delle qualità? Ne siete convinti? Questa nazionale appena trova una squadra che ha un ritmo normale, come nel calcio moderno, va in grande difficoltà! Ha cambiato mille volte il gioco. Oggi c'era Fagioli davanti ai quattro difensori, era lì che faceva il pesce in barile ... Non prendeva nessuno. La cosa più grave è che ogni volta che venivano davanti erano scoperti dalla parte opposta. E nessuno se ne accorgeva. Troppi errori tattici! C'era una nazionale sparpagliata per il campo! Ma possibile che nel secondo tempo insistevamo nel voler entrare centralmente quando loro si difendevano col 5-4-1? Non si apriva il gioco. Vuol dire che i giocatori non lo vedono, non sono capaci e passano sempre la palla a sette o otto metri!". Nulla da aggiungere.