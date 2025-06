Inter, sospetti sull'addio di Inzaghi: occhio al gesto della moglie

"La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti, e non me la sono sentita. Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine”. Sono queste le parole di Gaia Lucariello di qualche giorno fa, per spiegare le tante emozioni provate a Milano in nerazzurro da Simone Inzaghi, che ha detto addio dopo quattro anni da allenatore per diventare allenatore dell’Al Hilal. L’ex allenatore di nerazzurri e Lazio ha scelto l'Arabia e ha già iniziato la sua nuova avventura all'Al Hilal.

Nel frattempo, nelle passate ore, un noto youtuber interista, Luca Mastrangelo, ha commentato il post della moglie di Inzaghi, con una profezia che riguarda proprio l'ex tecnico nerazzurro: ”Tanto prima o poi tornate perché certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", ha scritto lui. E la moglie di Simone Inzaghi ha subito messo like al commento. Più che un addio, forse, un arrivederci...