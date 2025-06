Spalletti, bombe su Acerbi e Mancini: "Me lo deve spiegare"

"Un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto. E gli dirò ciò che penso io sul rispetto per ciò che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto". Commenta così Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ai microfoni di Sky Sport in vista del match di qualificazione mondiale contro la Norvegia. E ancora: "Il like di Roberto Mancini al tweet? Qualcuno gli ha rubato il telefono e c'è qualcuno che gli sta mettendo like per fargli fare brutta figura - ha aggiunto -. Ormai i telefoni vengono hackerati, non potrei pensarla diversamente".

Per Spalletti, quella contro la Norvegia, può essere un match decisivo. Ossia, la partita "che ci porterà al Mondiale. Andiamo a giocarla con tutte le qualità possibili. L'infortunio di Kean? Nessuno va via, siamo belli felici di andare a giocare una partita di questo livello. Siamo a metà tra la tensione e l'importanza della gara, ma anche l'attrazione di qualcosa di unico che ci andiamo a giocare. Avevamo qualche giocatore in più in quel ruolo. Non sapevo chi lasciar fuori, ora eviterò di mettere in tribuna qualcuno e tutti saranno della partita perché siamo 21", aggiunge poi.