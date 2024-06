Euro 2024, Corona insulti senza fine: "C..., tutti a Ibiza, noi votiamo Ilaria Salis"

30 giugno 2024 a

a

a

La sconfitta della Nazionale a Euro 2024 con la cocente eliminazione dagli ottavi di finale ha scenatenato la reazione di milioni di tifosi. Sui social corre veloce anche la prima pagina di Libero di questa mattina che titola "Andate a zappare, pippe azzurre".

Ma a diventare virale è stato anche il commento di Fabrizio Corona a quanto accaduto a Berlino dove l'undici azzurro è stato letteralmente preso a pallonate in 90 minuti difficili da dimenticare nella storia della Nazionale. Corona non ha usato giri di parole: "Una nazionale di ragazzini, sfigati, senza co***, stupidi e viziati. Zero carattere, zero determinazione. Li vedremo tutti a Ibiza con i loro tatuaggi senza senso, le loro finte famiglie e le loro bambole di plastica. Se fossimo un Paese serio Equitalia dovrebbe pignorargli lo stipendio". Bordata anche contro Spalletti: "L'allenatore un fottuto borioso senza valori, principi e onestà intellettuale". Infine la stoccata che tira in ballo anche la politica: "Viva l'Italia, mi dispiace per quelli che ci credono ma noi siamo il Paese che elegge una come la Salis per rappresentarci".