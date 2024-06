Balotelli, il video choc: crolla a terra in strada e non riesce a rialzarsi

30 giugno 2024 a

Tutto sommato Mario Balotelli sembra aver preso bene la sconfitta dell'Italia contro la Svizzera, costata agli azzurri una dolorosa, meritata e per certi versi umiliante eliminazione agli ottavi degli Europei in Germania.

Mentre migliaia di tifosi della Nazionale piangevano fisicamente e virtualmente per il flop, invocando addirittura la mancata convocazione di SuperMario tra le cause della terribile sterilità offensiva della squadra messa in campo dal ct Spalletti, l'ex enfant prodige ed eterno talento (o rimpianto?) del nostro calcio se la spassava in vacanza con gli amici.

Il divertimento, con annessi stravizi alcolici, è stato talmente clamoroso da ridurlo uno straccio: un passante lo ha infatti ritratto mentre barcollava per strada in una non meglio precisata località, per poi crollare a terra tra le risate generali. Balo ha addirittura faticato a rimettersi in piedi da solo, visibilmente poco lucido, devastato dai postumi di una serata da leoni.

Il video è finito ovviamente sui social, da TikTok a X (l'ex Twitter) ed è stato accolto da una ondata di ironie, sfottò, sberleffi e addirittura insulti, divisi equamente tra lui e chi lo rivoleva ancora con la maglia della Nazionale, con la quale brillò agli Europei del 2012 (memorabile la sua doppietta in semifinale alla Germania) per poi fallire drammaticamente sul più bello due anni dopo, ai Mondiali brasiliani (gli ultimi giocati dall'Italia, peraltro). Per la cronaca, oggi Balotelli ha 33 anni e ha giocato l'ultima stagione in Turchia, con l'Adanaspor, mettendo insieme 13 presenze e 7 gol.