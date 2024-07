Euro 2024, i tifosi italiani si scusano con la Croazia sui social: "Il posto era vostro..."

01 luglio 2024 a

L'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 è stata una vera e propria tragedia sportiva. Lo spettacolo indecoroso messo in scena dai giocatori agli ordini del ct Luciano Spalletti ha scosso tutti gli appassionati calcistici, invitandoli a riflettere ancora una volta sul futuro del nostro movimento calcistico. La Figc, dal canto suo, è già corsa ai ripari annunciando la nascita di una commissione di tecnici che dovrà sostenere l’impiego dei giovani italiani nei club di Serie A. Ma la ferita per i tifosi italiani è ancora troppo recente. E in molti stanno sfogando la loro frustrazione sui social network.

A posteriori, la Croazia avrebbe forse meritato più dell'Italia di classificarsi come seconda nel Girone B. Nei 98 minuti giocati contro gli azzurri, Modric e compagni avevano dominato il gioco per lunghi tratti della partita. E solo i miracoli di Gigio Donnarumma - autore di una parata prodigiosa sul penalty calciato dal 10 del Real Madrid - e il guizzo vincente di Mattia Zaccagni avevano permesso a Luciano Spalletti di evitarsi una figuraccia già ai gironi. Una figuraccia che però è stata rinviata solamente di una settimana, quando gli azzurri sono poi caduti sotto i colpi della Svizzera.

Sui social alcuni utenti italiani sono andati a commentare l'ultimo post della nazionale croata, scusandosi per averle rubato il posto agli ottavi di finale. "Scusateci croati, toccava a voi non a noi, grande Luka e grande tutti evviva", scrive Mattia su Instagram. Dello stesso avviso anche Andrea: "Scusate il posto era vostro".