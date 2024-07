Sinner, esordio trionfale a Wimbledon: il colpo con cui fa fuori Hanfmann

01 luglio 2024 a

Jannik Sinner batte il tedesco Yannick Hanfmann, numero 110 del ranking Atp, segnando così un ottimo esordio al torneo idi Wimbledon. Il 22enne altoatesino nonché numero uno del mondo si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. Semifinalista lo scorso anno, ora al secondo turno Sinner sfiderà in un derby azzurro Matteo Berrettini, n.59 del ranking e finalista nell'edizione del 2021 del torneo inglese, che ha superato in quattro set l'ungherese Fucsovics.

Nonostante il risultato finale, il 32enne di Karlsruhe, per la terza volta nel main draw ai ''The Championships'', ha fatto faticare Sinner più del previsto in quasi tre ore di gioco. "Bello giocare da numero uno del mondo - ha commentato il campione a caldo dopo la gara -. È una sensazione particolare, stupenda, ma in ogni partita si parte da zero a zero".

