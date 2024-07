Jannik Sinner, una decisione pazzesca durante Wimbledon: l'azzardo del campione

04 luglio 2024 a

Instancabile. Il giorno successivo alla strepitosa partita, vinta, con Matteo Berrettini al secondo turno di Wimbledon, si torna a parlare di Jannik Sinner. E non tanto per quel che accadrà a Londra, ma per la sua ultima decisione in vista delle olimpiadi di Parigi, che inizieranno il prossimo 26 luglio per concludersi l'11 agosto.

Sinner, numero 1 al mondo, si prepara ovviamente a guidare la spedizione italiana al torneo olimpico di tennis, che si disputerà proprio al Roland Garros, il più prestigioso dei club parigini. E nelle ultime ore l'Itf ha ufficializzato l'elenco completo di giocatori e giocatrici che prenderanno parte ai giochi.

Il regolamento prevede che ci sia un massimo di sei uomini e sei donne per nazione, non più di quattro per il singolare e due coppie in doppio. In totale, al via ci saranno 184 tennisti. Il sorteggio dei cosiddetti main draw avverrà il 25 luglio, alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dei giochi. Nei tabelloni del singolare ci saranno 64 giocatori, 32 coppie nel doppio e infine 16 coppie nel doppio misto.

Ma arriviamo alla ragione per cui abbiamo definito Jannik Sinner instancabile, arriviamo alla sua ultima decisione: si scopre infatti che l'altoatesino, a caccia dell'ambitissima medaglia d'oro nel singolo, giocherà anche il doppio in coppia con Lorenzo Musetti. Insomma, un'altra tostissima infilata di partite per Jannik. Per quel che riguarda il singolare maschile, insieme a lui in campo Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.