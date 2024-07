Novak Djokovic di sasso: clamoroso boato a Wimbledon e partita sospesa. Sul centrale...

07 luglio 2024 a

Un fatto curioso a Wimbledon, una circostanza in cui si intrecciano tennis e calcio. Sul campo centrale era impegnato Novak Djokovic, il campione serbo che al terzo turno ha battuto l'australiano Popyrin, per Nole una prova convincente e che lo proietta tra i favoriti per la vittoria finale, davvero clamoroso considerati i guai fisici e il difficile inizio di stagione.

Ma cosa è successo? Presto detto: durante la partita, Djokovic all'improvviso si è dovuto bloccare, tutto a causa del boato del pubblico, fatto piuttosto insolito quando si parla di tennis, in particolare a Wimbledon, dove il bon-ton, anche sugli spalti, è di casa. Il punto è che anche sugli spalti si seguivano i quarti di finale di Euro 2024, la partita tra Inghilterra e Svizzera, finita ai rigori.

Ed ecco che quando Trent Alexander Arnold ha segnato l'ultimo e decisivo rigore, quello che ha proiettato i Tre Leoni in semifinale, il pubblico è letteralmente esploso. E così anche Djokovic, per qualche istante, è passato in secondo piano. Nole inizialmente non sembrava aver capito cosa fosse accaduto. Dunque si è girato verso le tribune e ci ha messo poco a comprendere che si trattava proprio dell'esultanza per... il calcio. Un fuoriprogramma che ha strappato un sorriso sia a Djokovic sia a Popyrin.

A causa del boato, l'arbitro ha interrotto per qualche istante la partita, era al servizio l'australiano. In quei momenti Djokovic ha mimato il gesto di un tiro in porta con i piedi. Anche Popyrin si è prestato alla gag, fingendo di parare il tiro di Nole. Il tutto mentre era ben chiaro come sugli spalti molte persone avessero lo smartphone in mano, proprio per seguire la partita.