Euro 2024, scandalo infinito: la Uefa promuove l'arbitro Taylor dopo Germania-Spagna

07 luglio 2024 a

a

a

Incredibile, ma (pare) vero. Stando a quanto riportato da The Athletic, la UEFA si è detta soddisfatta per la decisione dell'arbitro Anthony Taylor di non assegnare un rigore alla Germania durante i quarti di finale di Euro 2024, terminati con una sconfitta per 2-1 contro la Spagna. Un episodio che ha fatto gridare allo scandalo un po' in tutto il mondo.

Durante la partita tra Spagna e Germania, con il punteggio fermo sull'1-1, Jamal Musiala ha tentato un tiro dal limite dell'area che ha colpito in modo nettissimo la mano di Marc Cucurella. Nonostante le proteste dei giocatori tedeschi, Taylor ha deciso di non concedere il rigore. Poco dopo, Mikel Merino ha segnato il gol del 2-1, portando la Spagna in semifinale. Insomma, una beffa atroce per i padroni di casa, sbattuti fuori anche in virtù di un episodio arbitrale a dir poco controverso.

La decisione di Taylor ha suscitato molte polemiche, con i media tedeschi che si sono scatenati contro l'arbitro, e vien da dire a ragion veduta. Anche l'allenatore della Germania, Julian Nagelsmann, ha espresso la sua rabbia in conferenza stampa, dichiarando di non capire "perché l'episodio non sia stato rivisto al Var nonostante le numerose telecamere in campo. Il fallo contro la Danimarca era molto meno evidente".

L'ennesimo autogol di Euro 2024 regala la semifinale all'Olanda, Turchia eliminata: Montella torna a casa

Ma come detto, nonostante le critiche, la Uefa ha ritenuto corretta la decisione di Taylor. Secondo l'organizzazione, la scelta dell'arbitro è stata giusta poiché, seguendo le linee guida arbitrali emesse prima del torneo, la mano di Cucurella non era in una posizione innaturale al momento del tiro. In un briefing del 12 giugno, Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri della UEFA, ha fornito vari esempi di cosa costituisce un rigore. Nel caso specifico, un esempio simile all'incidente tra Musiala e Cucurella mostrava un difensore colpito dalla palla con il braccio vicino al corpo in posizione quasi verticale, chiarendo che in tali circostanze non si tratta di rigore. Spiegazione che, però, certo non finisce di convincere.