MotoGp, Martin cade e Bagnaia vince: ora è in testa al mondiale! Dietro i due Marquez

07 luglio 2024 a

a

a

Altro trionfo per Pecco Bagnaia, che ha vinto il Gp della Germania di MotoGp sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati si impone grazie alla scivolata, a due giri dal termine, di Jorge Martin, leader mondiale, quando era in testa alla corsa. Secondo posto per Marc Marquez che, partito 13esimo, ha la meglio nella bagarre finale sul fratello Alex Marquez che chiude terzo. Ai piedi del podio arriva Enea Bastianini che precede Franco Morbidelli sul traguardo. Grazie a questo successo Bagnaia sale in vetta alla classifica mondiale piloti con 222 punti scavalcando Martin che resta fermo a 212, mentre Marc Marquez è ora terzo a 166.

"Gara regalata? Non è stato facile, ci ho provato all'inizio per stare in prima posizione, quando Martin mi ha superato mi sono detto che stavano spingendo troppo. Ho cercato di recuperare il distacco. Ho mantenuto la pressione su Jorge e vedevo che stava facendo qualche piccolo errore. Sono molto felice, è la mia prima vittoria qui al Sachsenring". Così Pecco Bagnaia dopo la vittoria in sella alla sua Ducati che gli è valsa il vertice nella classifica iridata.

Quindi Alex Marquez: "E' stata una domenica eccezionale, sapevo che il posteriore non andava bene, dovevo spingere un po' di più. Ho cercato di fare la mia gara. Quando Martin è caduto ho realizzato che io e mio fratello saremo stati sul podio assieme. Complimenti alla squadra per tutto il lavoro che fanno. Sono molto contento per la squadra che lavora tantissimo", ha concluso lo spagnolo.