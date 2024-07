Gianmarco Tamberi: "Dolore al bicipite, mi fermo", sfogo drammatico

09 luglio 2024 a

"A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento". Così Gianmarco Tamberi, altista italiano, sui social, ha annunciato che non gareggerà al meeting di Szekesfehervar, in Ungheria. "Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è grave - ha aggiunto Tamberi -. Questa cosa mi sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno. Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto apposto. Non ho veramente parole... Spero con tutto il cuore che sarò in grado di tornare presto in pedana per continuare ad inseguire quello per cui lavoro ogni singolo giorno ormai da 3 anni. Vi tengo aggiornati".

Intanto l’Italia andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024 con una spedizione da record, ben 403 atleti in 34 discipline. Mai nella storia l’Italia aveva superato quota 400 qualificati. Il precedente primato era stato 384 in occasione dei Giochi di Tokyo 2020 posticipati al 2021 a seguito della pandemia di coronavirus. A Parigi gli azzurri saranno 209, le azzurre 194. Portabandiera dell’Italia Team, Arianna Errigo della scherma e Gianmarco Tamberi dell’atletica leggera. Il più giovane atleta della squadra italiana sarà il nuotatore Carlos D’Ambrosio, che lo scorso 5 febbraio ha compiuto 17 anni, mentre al femminile c’è la ginnasta Manila Esposito, nata il 2 novembre 2006. Il più longevo, invece, è il tiratore Giovanni Pellielo che gareggiando nel trap vivrà la sua ottava Olimpiade eguagliando i fratelli Piero e Raimondo d’Inzeo presenti negli sport equestri nelle edizioni dal 1948 al 1976.