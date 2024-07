Euro 2024, il dramma di Morata: "Gli è franato addosso", si infortuna durante la festa

Roberto Tortora 10 luglio 2024 a

Sarà perché sul mercato è in orbita Milan (scherziamo, anzi lo fanno già molti tifosi con commenti ironici sui social), ma ciò che è accaduto ad Alvaro Morata nel finale della partita contro la Francia, la quale peraltro è stata vinta con merito e ha dato alle Furie Rosse la finale di Euro 2024, dopo 12 anni di assenza, ha del clamoroso. Un tifoso, com’è ormai fastidiosa consuetudine, ha invaso il campo per andare a farsi un selfie con i giocatori spagnoli che stavano festeggiando il successo contro Mbappé e compagni.

Subito gli steward si sono fiondati verso di lui per cercare di bloccarlo e uno di loro ha ben pensato di emulare il Kantè o il Fabian Ruiz di turno, entrando in scivolata verso l’invasore nel tentativo di atterrarlo. Peccato però che, nel trambusto generale, lo steward sia franato direttamente sul ginocchio di Alvaro Morata che, povero, stava solo festeggiando con i compagni ed era ignaro di ciò che stava per accadergli. Morata ha subito avvertito dolore e cominciato a zoppicare vistosamente, creando agitazione e preoccupazione nei compagni di squadra e nello staff medico della Roja. Una volta rientrato negli spogliatoi, l’attaccante ex-Juventus ha rassicurato tutti: “Sto bene”.

Una partita travagliata, quella tra Spagna e Francia, con un altro invasore che durante la partita ha fatto irruzione in campo, questa volta per fare un altro selfie sì, ma con Kylian Mbappé, vistosamente infastidito dall’episodio, che non è sfuggito ai social nonostante la regia ufficiale della UEFA avesse subito staccato sugli allenatori. Di questo si dovrà discutere a lungo, di come la Germania abbia organizzato questo torneo e, a sorpresa, abbia smentito la sua solita efficienza ed il rigore con cui applica le regole. Sistematicamente, ad ogni partita, abbiamo assistito ad un repentino lancio di oggetti dagli spalti e, per fortuna, nessun giocatore si è fatto male, ma in molti, portieri compresi, hanno dovuto vivere momenti fastidiosi, ricevendo dagli spalti qualsiasi cosa. E le invasioni, certo, anche queste repentine e verificatesi con regolarità durante tutto il torneo.