Euro 2024, il gol di Lamine Yamal? "Un segno del destino", qualcosa di paranormale

Un segno del destino. Lamine Yamal lo ha fatto di nuovo. Il man of the match della sfida tra Francia e Spagna, vinta in rimonta dagli iberici (volati in finale degli Europei), aveva inventato un tiro a giro identico nella semifinale degli Europei Under 17 in Ungheria, neanche a dirlo sempre contro la Francia. Un gol nel destino, di un calciatore arrivato al centro della scena per l’1-1 momentaneo che ha pareggiato i conti, dopo il gol in avvio di Kolo Muani. Il giovanissimo giocatore del Barcellona ha incantato con le sue giocate il pubblico dell'Allianz Arena con una rete che ha tanti punti in comune con quello del 2023: per velocità e per conclusione.

Allora, un anno fa, Lamine Yamal giocava con l'Under 17 spagnola dove era il più piccolo degli altri, aveva addosso i segni del predestinato ma non sapeva ancora fino a che punto si sarebbe potuto spingere. Mesi dopo si è preso la scena, diventando il giocatore più giovane di sempre a segnare agli Europei, ai quali ha partecipato ancora da minorenne e con i compiti di scuola all'interno del suo bagaglio. E, inoltre, si è dimostrato tra i più forti in assoluto di una Spagna che ora può toccare con mano la coppa.

Anche il c.t. della Francia, Didier Deschamps, ha ammesso la superiorità della Spagna durante la partita: “Sì, è un’ottima squadra, lo sapevamo, lo hanno dimostrato — le sue parole dopo il match — Siamo stati bravi a segnare per primi ma ci hanno messo in difficoltà: loro superiori in fase di gestione. Ci abbiamo provato fino alla fine. Avevano dato questa impressione e questa sera hanno fatto molto bene”. Per poi concludere: “Eravamo un po’ in ritardo. Avevamo un po' meno freschezza. Il che ha portato a troppi sprechi tecnici nella costruzione del gioco. Spesso non siamo andati all'attacco abbastanza”.