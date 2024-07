Jannik Sinner, fulmine a ciel sereno dopo il ko a Wimbledon: "Mi dispiace dovermi ritirare"

10 luglio 2024 a

a

a

Una sconfitta che brucia. E parecchio. Un ko, quello subito da Jannik Sinner contro Daniil Medvedev nei quarti di Wimbledon, che lascia il segno, nonostante la grande partita disputata dall'altoatesino e nonostante tutto ciò che gli ha remato contro, dal malore alla nottataccia che ha passato prima di scendere in campo.

Già, in questa stagione per lui trionfale, comunque Sinner ha dovuto più volte fare i conti con il suo fisico, con la fatica, con gli acciacchi, ovvi ed inevitabili quando si gioca a quei livelli e con simile continuità.

Ed è proprio in questo contesto che va letta la scelta di Jannik, il quale si è cancellato dal torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia, in programma la prossima settimana e al quale avrebbe dovuto prendere parte.

"Fuori dal campo i momenti più duri": il malore di Sinner, ora tutto torna

La decisione viene comunicata su Instagram, laddove Jannik Sinner scrive: "Mi dispiace dovermi ritirare da Bastad la prossima settimana a causa della stanchezza. Non è mai una decisione facile perché mi piacerebbe giocare, ma sto seguendo i consigli del mio team e dei dottori che mi hanno consigliato di prendermi un po’ di tempo per riposare e recuperare. Spero di giocare a Bastad in futuro", conclude Jannik.

La presenza di Sinner in Svezia era stata pianificata per tornare a giocare sulla terra rossa e, dunque, riprendere confidenza con la superficie, che è quella su cui si svolgerà il torneo olimpico di Parigi. I campi, infatti, sono gli stessi del Roland Garros.