Sandro Tonali "torna al Milan": il video che fa impazzire i tifosi rossoneri

Ventisette agosto: il giorno della libertà per Sandro Tonali, che avrà finalmente concluso la squalifica per il caso scommesse. L’ex centrocampista del Milan si è presentato giovedì 11 luglio al centro sportivo di Newcastle per cominciare la stagione con i Magpies, allenati anche quest’anno da Eddie Howe.

Prima, invece, si era allenato da solo, non potendo partecipare alle partite per via della squalifica di 10 mesi, più altri otto di pene alternative, che gli ha fatto saltare anche gli Europei con l'Italia. La sanzione è arrivata ormai agli sgoccioli e il giocatore sta già lavorando per il ritorno tra i titolari. Tonali si è presentato al Darsley Park, la casa del Newcastle, e ha potuto riabbracciare tutto lo staff tecnico. Grande carica, voglia di lavorare e di farsi trovare pronto in vista della terza partita di Premier League, in casa contro il Tottenham.

Nel frattempo, tra i commenti apparsi sotto al post del Newcastle su X e sui vari forum, si scatenano i tifosi rossoneri. Qualcuno non rimpiange il centrocampista, protagonista dello scudetto del 2022 e già eletto "capitan futuro" prima della improvvisa, dolorosa separazione della scorsa estate. A pesare l'aver accettato l'offerta del Newcastle e la torbida vicenda-scommesse. Ma la stragrande maggioranza dei sostenitori milanisti rimpiange eccome Tonali, l'uomo che dava nerbo, quantità, qualità al centrocampo di Pioli nonché un senso di appartenenza "rossonera" e personalità a una squadra oggi sempre più smarrita e incerta.

Chi ha documentato l’arrivo di Tonali è stato proprio il club, che lo ha ripreso mentre si allenava. In questi mesi Tonali ha svolto la riabilitazione per la ludopatia, supportato dagli psicologi del Newcastle, che lo hanno aiutato a superare il suo problema. E adesso ha solo voglia di tornare a giocare dopo la squalifica. Il 27 agosto termina la sua squalifica e potrà tornare a essere condonabile. Il campionato del Newcastle comincerà il prossimo 17 agosto, in casa conto il Southampton, ed è proprio al St James' Park che Tonali farebbe il suo ritorno dopo la squalifica, supportato dal suo pubblico.