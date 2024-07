Musetti sfida Djokovic, tam tam da Wimbledon: "Tifo contro e ginocchio ko"

12 luglio 2024 a

Per Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, Lorenzo Musetti non ha possibilità. Intanto il pubblico di Londra lo tifa e sarà tutto dalla sua parte per la sfida di oggi, venerdì 12 luglio, quando in programma c’è la semifinale di Wimbledon tra l'italiano e Novak Djokovic.

Il serbo potrebbe arrivare in finale nonostante il rischio di un forfait all’inizio del torneo per l’operazione al ginocchio subita dopo il Roland Garros. La verità è che non muore mai e con il successo potrebbe riavvicinarsi a Jannik Sinner in testa al ranking. "Muse" è invece riuscito ai quarti a spuntarla contro l’americano Taylor Fritz, mentre Djoko è passato direttamente al turno successivo dopo il forfait dell’ultima ora di Alex de Minaur. Sapendo che non avrà il tifo di Wimbledon, specie dopo quanto è successo alla vittoria contro Rune, quando il numero due del ranking si è beccato con il pubblico, augurando “buonanotte”, a chi gli lanciava i “boo” sugli spalti tifando in favore del danese.

Nonostante gli sfavori del pronostico, Monaco non vede possibilità per Musetti: “Quello che colpisce è questo cambio di atteggiamento — le parole dell’opinionista — Lo avevo già notato a Parigi ed è dettato da un suo volersi mettere in discussione. Il fatto che lui, solo facendo questo, sia già riuscito a raccogliere certi risultati la dice lunga sulle sue qualità”.

Per me Musetti fa un tennis che non è così adatto all’erba, specialmente nella gestione dei turni al servizio, in cui manca come continuità — le parole di Monaco — Certo, ha trovato un suo modo per vincere e i risultati sono dalla sua e prendo atto favorevolmente del suo atteggiamento. Un tennis in cui nel quinto set ha scherzato Fritz, che sembrava un elefante in un negozio di cristalli. Non mi spiego quale sia stata la sua idea tattica nel match, sembra quasi che abbia sottovalutato Lorenzo”.