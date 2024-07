Euro 2024, Lamine Yamal e la sua esultanza virale: cosa significa quel "304"

12 luglio 2024 a

In Spagna è nata una nuova stella. Gioca - anzi: incanta - nel Barcellona e nella sua nazionale che si appresta a contendere all'Inghilterra lo scettro di Campioni d'Europa. Lamine Yamal sta stupendo tutti, a suon di giocate deliziose e gol pesantissimi. Soprattutto dando una sbirciata alla sua Carta d'identità. Il giovane talento blaugrana ha infatti solo 17 anni. Lamal, oltre che per le sue prestazioni a Euro 2024, ha fatto molto parlare di sé grazie a un'esultanza del tutto sui generis. Tre-zero-quattro, mimato usando entrambe le mani. Che significa?

È un messaggio forte, sociale, che va ben oltre il calcio. 304 sono le ultime cifre del codice postale (08304) di Rocafonda. È il suo quartiere, situato nella città di Matarò, nell'area metropolitana di Barcellona. Proprio in quel luogo è cresciuto il giovane Lamal. Rocafonda è stata definita dal partito spagnolo di estrema destra Vox un "letamaio multiculturale".

Si tratta di un quartiere molto difficile: fra i più poveri di tutta la Spagna. Quella zona è caratterizzata da un'intensa presenza di immigrati, soprattutto provenienti dall'Africa. Proprio dal Marocco è approdata in Catalogna anche Mounir, il padre del talento blaugrana. In passato l'uomo è stato condannato a pagare una multa di 546 euro per aver assaltato un gazebo di Vox e aggredito un simpatizzante, che ha dovuto risarcire con 110 euro per la rottura degli occhiali. "Nel mio quartiere continuo a sedermi sulla panchina con i miei amici" ha raccontato Lamine yamal. Sull’ingresso della Panaderia arabica, la classica bottega di quartiere, un punto di riferimento per tutti, c’è un suo murales. "Esto es mi barrio", questo è il mio quartiere, ribadisce con orgoglio il baby campione.